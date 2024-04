Mantovano visita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 24 aprile 2024 Il Sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano, Autorità Delegata per la sicurezza della Repubblica, si è recato in visita stamane alla sede dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per un incontro di lavoro con i vertici dell'Agenzia. È stata, questa, l'occasione per un proficuo confronto con il Direttore Generale Bruno Frattasi, il Vice Direttore Nunzia Ciardi ed i direttori centrali dei Servizi, che ha consentito di fare il punto sulle attività svolte, sui risultati dell'ultimo anno nonché sui progetti futuri in cui l'Agenzia sarà coinvolta. Le immagini dell'evento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev