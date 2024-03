Manifestazione Libera contro le mafie a Roma, Decaro: "Con Don Ciotti tante battaglie"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2024 "Con Don Luigi Ciotti faccio da tanti anni un percorso nella mia città, con i sindaci di Avviso Pubblico. Per la mia città è stato un punto di riferimento quando ho dovuto fare le denunce per estorsione, usura e quando abbiamo liberato tanti commercianti dal cappio della criminalità organizzata. Mi hanno fatto piacere le sue parole" lo ha detto il sindaco di Bari Antonio Decaro, presidente dell'Anci, a margine della manifestazione organizzata da Libera a Roma in occasione della giornata della memoria delle vittime della mafia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev