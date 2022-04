Lupi: Domani incontro con Draghi, servono garanzie che non aumenteranno le tasse

(Agenzia Vista) Roma, 12 aprile 2022 "Non prendere la scusa della riforma fiscale per aumentare le tasse", così il fondatore di Noi con l’Italia Maurizio Lupi in una dichiarazione in piazza Montecitorio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev