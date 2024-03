Lego celebra la Pasqua a Milano con un uovo gigante, l'installazione in Piazza Cordusio

(Agenzia Vista) Milano, 29 marzo 2024 Un uovo gigante in Piazza Cordusio, a Milano, per celebrare la Pasqua: questa l’iniziativa di Lego che, per lanciare il nuovo store in via Dante, ha installato un uovo dalle dimensioni “maxi” composto da mattoncini giganti, di diverso colore. Iconici, ovviamente, per rimandare alla filosofia dell’azienda danese. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev