La black list di Coldiretti, con il pesce straniero un allarme salute a settimana

EMBED





(Agenzia Vista) Marche, 14 luglio 2023 Arriva a San Benedetto del Tronto la protesta di Coldiretti contro le nuove regole Ue sulla pesca. Sul molo è stata allestita una tavola con la black list dei dieci pesci stranieri più pericolosi, illustrata dal biologo marino Laura Benassi. Nell'ordine la top ten parte dal "pesce spada spagnolo per l'alto contenuto di mercurio, seguito dalle ostriche francesi dove è stata riscontrata la presenza di norovirus". "Al terzo le cozze ancora dalla Spagna, dove sono stati trovati escherichia coli e salmonella. Attenzione anche al pesce spada affumicato spagnolo, fermato per la presenza di Listeria, così come il salmone affumicato della Danimarca". Seguono "il polpo dall'India, con residui di cadmio, le orate dalla Tunisia, il pesce spada dallo Sri Lanka, con eccesso di mercurio, le vongole spagnole per norovirus e lo sgombro ancora iberico per Anisakis". Coldiretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev