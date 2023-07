I Tamarini Edipo del Bioparco di Roma ricevono ghiaccioli per rinfrescarsi

(Agenzia Vista) Roma, 21 luglio 2023 Nel pieno della tempesta di calore causata dall'anticiclone africano Caronte, al Bioparco lo staff zoologico e veterinario adotta degli accorgimenti che aiutano agli animali ad affrontare le temperature altissime. I guardiani preparano ghiaccioli ripieni di frutta e di verdura o carne e pesce per i carnivori, che, oltre a dare refrigerio, sono una forma di arricchimento ambientale e consentono agli animali di aguzzare l’ingegno per trovare il cibo. La coppia di tigri di Sumatra, Tila e Kasih hanno ricevuto ghiaccioloni ripieni di carne. L’estate i dietologi del Bioparco prescrivono a tutti i carnivori una dieta con porzioni più ridotte rispetto all’inverno. Per i tamarini Edipo (tra le scimmie più piccole del mondo) i keeper hanno distribuito micro porzioni di frullati di frutta di stagione congelati. I capibara, i più grandi roditori del mondo, hanno mangiato mele a volontà sparse in acqua., mentre l’elefante asiatico Sofia, che ama fare lunghi bagni nella piscina presente nell’area, è stata rinfrescata dal una doccia. Bioparco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev