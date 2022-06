Guerini al Centro Alti Studi per la Difesa: "Garantisce sicurezza e progresso al Paese"

(Agenzia Vista) Roma, 27 giugno 2022 "La vostrà è un'attività indispensabile svolta anche nel settore della sicurezza: lo studio e l'elaborazione del pensiero. Immaginare il futuro significa lavorare per plasmarlo e garantire sicurezza e progresso al Paese". Così il Ministro Lorenzo Guerini alla cerimonia per la chiusura dell'Anno Accademico del Centro Alti Studi per la Difesa. Difesa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev