Gualtieri: "Differenziata, riciclo e termovalorizzatore, questo il nostro piano rifiuti"

(Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2024 "Stiamo lavorando per un piano rifiuti, sulla base degli indirizzi dell'Ue e del piano di rifiuti del Governo che è la cornice. Il piano prevede l'autosufficienza impiantistica, una riduzione dei rifiuti prodotti, un aumento di differenziata e riciclo, e solo per la quota residua di indifferenziata si procede alla termovalorizzazione energetica e con il recupero di materiali da costruzione e metalli. Un sistema di economia circolare che ridurrà i costi, l'impatto ambientale. Si tratta di impianti che richiedono alcuni anni e li stiamo realizzando. Roma si è dotata di un sistema di sbocchi" lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a seguito dell'audizione in Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo di rifiuti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev