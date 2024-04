Giorgetti: Patto di stabilità? Non soddisfa chi crede nel modello "lsd", lassismo, debito e sussidi

(Agenzia Vista) Roma, 24 aprile 2024 "Quello che è stato ottenuto è sicuramente un passo in avanti rispetto alle regole di bilancio che sarebbero entrate in vigore esattamente a partire dall'anno prossimo. Questo patto di stabilità e crescita e non risponde esattamente ai criteri di coloro che pensano che la crescita dipenda dal modello LSD e cioè lassismo, debito e sussidi", le parole del ministro Giancarlo Giorgetti durante la sua replica in Aula alla Camera sul Documento di economia e finanza. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev