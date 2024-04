Giorgetti: "L'aggiustamento del rapporto deficit Pil è pienamente alla nostra portata"

(Agenzia Vista) Roma, 22 aprile 2024 "L'aggiustamento è pienamente alla nostra portata. La riduzione del rapporto tra il debito pubblico e il Pil nel medio periodo è un obiettivo fondamentale, che deve essere realizzata in modo da consentire che l'Italia possa continuare a produrre ricchezza in un contesto che permetta, al contempo, di salvaguardare l'inclusione sociale" lo ha detto il ministro Giorgetti durante l'audizione in Commissione Bilancio della Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev