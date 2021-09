Giletti: "Non è l'Arena al mercoledì è una nuova sfida"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 28 settembre 2021 "Quando si fa uno spostamento il rischio è molto alto. Io sono uno che rischia nella vita, mi piacciono le sfide difficili e andare in onda di mercoledì sarà una sfida". Così Massimo Giletti, presentando la nuova stagione del suo programma, "Non è l'Arena", in onda su La7. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev