Europee, Calenda: "Lavoreremo per avere Draghi presidente del consiglio o della commissione europea"

(Agenzia Vista) Roma, 17 aprile 2024 "Non ho mai sopportato il modo in cui in Europa viene tratta l'Italia, riducendola solo a pizza e mandolino. L'Italia è molto di più e lo ha dimostrato anche grazie al solco tracciato dal lavoro di Mario Draghi. Faremo di tutto perché Mario Draghi sia presidente o del Consiglio Europeo o della Commissione Europea" lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, intervenendo alla conferenza in cui è stata presentata la lista Siamo Europei per le Europee, tenutasi presso la sede della Stampa Estera a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev