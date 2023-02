Elezioni Regionali, Conte: “Astensionismo è malattia della nostra democrazia”

(Agenzia Vista) Roma 13 febbraio 2023 “E’ impressionante il dato dell’astensionismo, nella Capitale ha votato il 33% pur essendoci due giorni. E’ un dato che fa riflettere, una malattia della nostra democrazia”. Lo ha dichiarato il Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte in conferenza stampa per commentare le elezioni regionali in Lombardia e Lazio. / Facebook Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev