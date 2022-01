Elezione Quirinale, Conte: "Casellati senza soluzione condivisa è grave errore"

(Agenzia Vista) Roma, 26 gennaio 2022 "Mettere in gioco una carica istituzionale come quella della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati senza avere una soluzione condivisa sarebbe un grave errore e sarebbe un grave sgarbo istituzionale. Noi invitiamo le forze di centrodestra a trovare un metodo e un modo condiviso". Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in merito all'elezione del presidente della Repubblica. Fb Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev