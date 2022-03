Di Maio in Moldava: “20 tonnellate di aiuti dall'Italia per centri accoglienza profughi ucraini”

EMBED





(Agenzia Vista) Moldava, 15 marzo 2022 “Quello che vedete dietro di me sono le prime 8 tonnellate di circa 20 tonnellate di aiuti che arriveranno dall'Italia qui. Ci sono una serie di aiuti di supporto per quelli che sono i centri di accoglienza per i cittadini ucraini sul territorio moldavo. La Moldova guarda al suo futuro nell'Unione Europea, è un Paese al confine con l'Ucraina che deve sostenere una crisi di rifugiati senza precedenti, con risorse che non sono cospicue. Noi abbiamo il dovere di aiutarli perchè aiutando Paesi come la Moldova aiutiamo tutta l'Europa a gestire questa crisi di rifugiati” così il Ministro degli affari esteri Luigi Di Maio in Moldava dopo la dichiarazione congiunta insieme al Ministro Popescu sulla collaborazione nell’assistenza ai rifugiati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev