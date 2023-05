Conte: "Chiediamo di intervenire sugli extra-profitti"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 30 maggio 2023 “Abbiamo precostituito delle soluzioni. Abbiamo detto al Governo di intervenire sugli extra profitti. Quando si creano queste situazioni di squilibri forti del mercato succede che molti si impoveriscono, ma delle imprese fatturano in modo straordinario. Chiediamo di prelevare da questi profitti straordinari e ingenti per ridistribuirli. Credo sia operazione necessaria sotto tanti punti di vista”, le parole del Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in occasione della conferenza stampa “Le emergenze mutui e affitti, le proposte del Movimento 5 Stelle”, organizzata dal capogruppo alla Camera Francesco Silvestri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev