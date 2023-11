Carne sintetica, Lollobrigida: "Big di Pd, M5s e Azione hanno firmato petizione per vietarla"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 07 novembre 2023 "Ho sentito qui in Aula tanti partiti richiamare affermazioni diverse da quelle portate avanti quando erano in maggioranza. Per esempio, il Movimento 5 stelle ha espresso posizioni diverse da quelle dell'ex ministro Stefano Patuanelli che ha sottoscritto una petizione che chiede di vietare la produzione di carne sintetica". Così il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, intervenendo in Aula durante la discussione generale sul ddl sui cibi sintetici. "Anche i colleghi di Azione hanno espresso posizioni diverse dal loro leader Calenda che la petizione l'ha sottoscritta, così come Elena Bonetti. E così il Pd con Maurizio Martina, che è direttore della Fao, ha firmato la petizione", ha continuato. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev