Calenda: "Cinque stelle e Salvini liquefatti. La realtà impone un lavoro serio"

EMBED





(Agenzia Vista) Milano, 14 giugno 2022 “Pensate a quanto è cambiata la politica italiana in 4 anni. Con i Cinque stelle che erano il primo partito italiano e Salvini che sembrava addirittura in grado di diventare il nuovo dittatore dell’Italia. E tutto questo si è liquefatto perché la realtà e la complessità impongono un lavoro serio”. Queste le parole di Carlo Calenda, segretario nazionale di Azione, giunto a Milano per l’inaugurazione di una nuova sede di Azione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev