Bonisoli (Formez PA): Serve modernizzare la comunicazione per i bandi della Pa e rivedere le materie

(Agenzia Vista) Roma 02 febbraio 2023 “Tre temi che si possono trovare nel Rapporto Forze 2022: digitalizzazione, utilizzare le più moderne tecnologie fra le quali l’intelligenza artificiale per aiutare le pubbliche amministrazioni a funzionare meglio in particolare quelle di minori dimensioni ad esempio più di 5000 comuni con meno di 5000 persone. C’è il tema dei concorsi su cui sono emerse delle criticità e noi proponiamo delle soluzioni. Un candidato ovviamente ha il diritto di sapere quello che sarà il suo percorso nella Pa. Abbiamo per la prima volta misurato il divario tra nord e sud. Ultimo aspetto ha a che fare con i bandi in cui non abbiamo abbastanza candidati. C’è tema della concorrenza con il privato e tema demografico il numero di persone potenzialmente interessate è diminuito. Ma secondo noi c’è un problema anche di comunicazione, non comunichiamo abbastanza bene prima, se vogliamo parlare ai giovani dobbiamo utilizzare i mezzi social e alcune materie vanno riviste, magari non inserendole nella prova d’esame ma formando i candidati dopo essere entrati ”. Così Alberto Bonisoli Presidente di Formez PA a margine dell’evento di presentazione del Rapporto Formez 2022 presso la Sede della Stampa Estera a Via della Missione a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev