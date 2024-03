Barbera (Corte Costituzionale): Serve legge sul fine vita e figli coppie omogenitoriali

(Agenzia Vista) Roma, 18 marzo 2024 "Non si può non manifestare un certo rammarico per il fatto che nei casi più significativi il legislatore non sia intervenuto, rinunciando a una prerogativa che a esso compete, obbligando questa Corte a procedere con una propria e autonoma soluzione, inevitabile in forza dell'imperativo di osservare la Costituzione", le parole del presidente della Corte Costituzionale Augusto Barbera che chiede un intervento del legislatore su tema fine vite e figli delle coppie omogenitoriali. / Corte Costituzionale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev