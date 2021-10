Bagarre in Aula durante la discussione sul Ddl Zan. La presidente del Senato, Elisabetta Casellati e il M5S, dopo il via libera della presidenza al voto segreto sulla tagliola sul ddl Zan, viene contestata da Santangelo del M5s: «La smetta, non può fare gesti di questo tipo, se continua così l'allontano e non la faccio votare». Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev