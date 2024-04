Salvini: "Ho sempre onorato il 25 aprile senza politicizzarlo"

EMBED





(Agenzia Vista) Milano, 25 aprile 2024 “Ho sempre onorato il 25 aprile senza doverlo sbandierare o politicizzarlo. Non ho detto dove sarei andato per evitare che quelli che invece che celebrare il passato perché non ritorni vanno in giro a crear problemi. Le immagini di Roma di aggressioni alla brigata ebraica di questa mattina sono scandalose, sparo che il 25 aprile un giorno sia una giornata di unità nazionale senza che si usi una data sul calendario per menare l’avversario. Perché siccome stiamo celebrando la liberazione dalla violenza nazifascista, che qualcuno oggi venga aggredito o preso a sassate non è civile, e non volevo creare problemi alle forze dell’ordine”, le parole del ministro Salvini a margine dell’evento di celebrazione del 25 aprile a Milano, al Largo dei caduti milanesi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev