Amministrative, Tajani: "Ancona e Brindisi le vittorie più importanti, radicato consenso in Toscana"

(Agenzia Vista) Roma, 30 maggio 2023 “Le vittorie di Ancona e Brindisi sono state le più importanti. Abbiamo vinto perché i candidati di Forza Italia hanno allargato il centrodestra alle liste civiche recuperando consensi al centro, magari anche tra riformisti o ex democristiani delusi dal Partito Democratico. Il buon governo è emerso in Toscana dove abbiamo confermato il successo nelle città dove eravamo al governo. Quindi la vittoria in Toscana non è un caso ma c’è un radicamento del consenso. Questo incoraggia l’azione di Governo. Il risultato ci dice che il centrodestra è fondamentale per vincere le elezioni e governare. Ora guardiamo con attenzione alle prossime elezioni e ballottaggi”, le parole del Ministro degli Affari Esteri e e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev