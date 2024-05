Gualtieri: "Inaugurata la sala 'situazione Giubileo'"

(Agenzia Vista) Roma, 27 maggio 2024 "Per il Giubileo avremo più di 3000 nuove telecamere che, attraverso un sistema di intelligenza artificiale, ci consentiranno di avere un monitoraggio più capillare di tutti gli eventi, di tutte le zone critiche della città, segnalando per tempo eventuali criticità", le parole del sindaco di Roma Gualtieri in un video postato sui social. / Ig Gualtieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev