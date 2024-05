Pnrr, Meloni in Prefettura a Roma per la Cabina di coordinamento. Le immagini

(Agenzia Vista) Roma, 27 maggio 2024 Giorgia Meloni in Prefettura a Roma per presiedere la prima riunione della Cabina di coordinamento Pnrr. Alla riunione a Palazzo Valentini hanno partecipa anche il prefetto della Capitale Lamberto Giannini, il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, quello dell'Interno Matteo Piantedosi, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il governatore del Lazio Francesco Rocca, e in videocollegamento tutti gli altri prefetti. Ecco le immagini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev