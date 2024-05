Medio Oriente, Conte: "Massacro a Rafah è sotto gli occhi di tutti"

(Agenzia Vista) Sassari, 27 maggio 2024 "Il massacro di Rafah è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo addirittura civili palestinesi, donne e bambini bruciati vivi. Ho chiesto a questo nostro Governo di darsi da fare per creare pressione. Invece non abbiamo ottenuto nulla. Solo astensioni in sede Onu", le parole di Giuseppe Conte a Sassari. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev