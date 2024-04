Alla Camera respinta la mozione di sfiducia a Santanchè, 213 i voti contrari

(Agenzia Vista) Roma, 4 aprile 2024 Dopo la seconda chiama, la mozione di sfiducia nei confronti del ministro del Turismo Santanché è stata respinta dalla Camera dei Deputati: i presenti sono stati 337, votanti 334, la maggioranza è stata di 168. Hanno votato a favore della sfiducia in 121, mentre in 213 per respingerla. / Camera dei Deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev