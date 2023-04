Il ministro Urso a Terni: «Arvedi, accordo di programma in ritardo per le lentezze dell'Europa»

Pomeriggio ternano per il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso che ha parlato di Terni come di un possibile modello con l’ammodernamento del polo industriale in una nuova veste green, per una riconversione strategica da tempo attesa. Il ministro ha annuncia che nei prossimi giorni a Roma incontrerà la proprietà di Ast per un possibile sostegno concreto nell’ambito di una strategia ambientale competitiva e rispettosa dei territori. Nel video di Claudia Sensi le dichiarazioni del ministro.