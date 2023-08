Vasto, il lupo ripreso sulla pista ciclabile: lite tra enti e sfuma la cattura

Il lupo avvistato e ripreso questa mattina lungo la pista ciclabile di Vasto Marina: appare magro, stanco, avvilito. Come fa notare il turista che l'ha immortalato con il telefonino. Potrebbe essere lui il responsabile delle aggressioni, ma non è sicuro. Oggi poi è sfumata anche la sua cattura: il lupo era finito nel recinto di una casa e stava per essere catturato con le reti dagli uomini della protezione civile quando l'ente Parco della Maiella ha bloccato l'operazione perché - ha detto - andava fatta con strumenti e lacci adatti alla specie. E così il lupo è scappato di nuovo