Belen Rodriguez «costretta a fuggire di casa»: ecco dove si è "nascosta" per fuggire dai paparazzi

Belen Rodriguez avrebbe lasciato la sua casa a Brera, dando origine a numerose voci sulla sua presunta rottura con Stefano De Martino e l'inizio di una nuova fase della sua vita. Secondo quanto rivelato da Pipol Gossip su Instagram, sembra che la modella argentina sia fuggita di casa e si sia trasferita all'hotel di lusso Excelsior Gallia a Milano, sia per incontrare un imprenditore, sia per sfuggire agli occhi indiscreti dei paparazzi. Circolano notizie riguardo a una possibile crisi con Stefano De Martino e alla presunta nuova fiamma con Elio Lorenzoni, tuttavia non ci sono conferme ufficiali su questi fronti.

Recentemente, Belen e Elio sono stati avvistati insieme al compleanno di Ignazio Moser, cognato della modella, con scambi di baci e abbracci, ma Stefano De Martino era assente. I fan avevano già notato la mancanza dell'anello nuziale al dito di Stefano durante la presentazione dei palinsesti Rai il 7 luglio. Foto: Kikapress, Shutterstock Music: Korben

