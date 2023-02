Gf Vip, «è imbarazzante»: Antonino Spinalbese commenta con Nicole Murgia la situazione che si è creata nella casa

La casa del GF Vip è spaccata in due: lo sanno bene sia Alfonso Signorini che gli autori del programma, che hanno persino redarguito i concorrenti a causa dei loro comportamenti. Gli spartani e i persiani sono ai ferri corti e divisi tra cortile e veranda. Antonino Spinalbese ne ha parlato con Nicole Murgia, sottolineando come la situazione dia diventata surreale. "Ad oggi c'è una situazione di una squadra, non due: o tutti di là o niente. Dal loro punto di vista è imbarazzante" ha spiegato Antonino, facendo capire che anche se un divieto non c'è, lui stesso prova del disagio ad andare nel "territorio" degli altri.

