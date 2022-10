Beatrice Valli e la mega casa come Chiara Ferragni: dove si trova e quanto costa al metro quadro

CityLife a Milano è sempre più il luogo di raccolta dei Vip e dei personaggi più in vista: dopo Fedez e Chiara Ferragni (che si trasferiranno nella loro nuova casa di proprietà a partire dalla primavera 2023), anche Beatrice Valli e Marco Fantini sembrano aver comprato un appartamento nella zona. Facendo un rapido collegamento dopo quello che hanno mostrato sui loro canali social, infatti, il sospetto è che diventino i prossimi ‘vicini di casa’ dei Ferragnez, in un’area ultra-esclusiva dove il prezzo al metro quadro di un’abitazione è veramente alto. Ma a quanto ammonta? Quanto costa davvero acquistare un appartamento (ma anche un semplice monolocale) nelle residenze Libeskind 2 di CityLife a Milano? Photo Credits: Kikapress; music: “Dreams” from Bensound.com

LEGGI ANCHE :– Chiara Ferragni, quanto paga ora di affitto al mese nella casa di Milano? La cifra da capogiro: quanto uno stipendio di circa un anno