Giulianova, bomba d'acqua in città: un'ora di paura

Bomba d'acqua di un'ora sulla città di Giulianova, in provincia di Teramo, completamente allagata con strade trasformate in fiumi: le scalette che portano dal Lido al Paese sono diventate un torrente tagliando in due la città turistica della costa adriatica. Il sottopasso di via Thaon de Ravel, come tutti gli altri, è stato completamento allagato: un automobilista è riuscito appena in tempo a fuggire mentre l'auto è rimasta prigioniera dell'acqua che saliva. Tanti i video postati su Facebook da residenti impauriti ma anche arrabbiati per lo stato di tombini e fognature.