Bonaventura segna in Italia-Malta e firma un record a 34 anni: la dedica al padre morto un anno fa

Giacomo Bonaventura da San Severino Marche realizzando l'1-0 nella sfida di ieri (14 ottobre) tra Italia e Malta, terminata 4-0 e valevole per le qualificazioni a Euro 2024, ha scritto la storia firmando un record personale di cui poter andar fieri. Con la rete messa a segno al ventiduesimo minuti, poi implementata dalla doppietta di Berardi e dal definitivo sigillo dell'ex ascolano Frattesi, all'età di 34 anni e 53 giorni il Jack nazionale è il giocatore più anziano ad aver segnato il suo primo gol in assoluto nella storia della Nazionale italiana. Una bella emozione per lui che, nei giorni scorsi, aveva dedicato il ritorno in azzurro dopo tre anni al padre scomparso un anno fa.

Video estratto dal canale ufficiale Youtube della Nazionale "FIGC Azzurri e Azzurre"