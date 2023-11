Commosso addio a Federica Pia Pizzuto, la studentessa di Medicina morta a 21 anni in un incidente stradale

Commosso addio alla giovane studentessa universitaria in Medicina,, 21 anni, di Francavilla al mare, in provincia di, morta in un incidente stradale. La procura diha aperto un'inchiesta sull'incidente mortale avvenuto venerdì 17 novembre all'uscitaFederica Pia, originaria di San Marco in Lamis (Foggia), è morta sul colpo. Le ipotesi di reato sono omicidio stradale e lesioni. La giovane viaggiava in direzione Sud ed era alla guida di una Ford Focus, mentre gli altri due veicoli, una Ford Transit e una Peugeot 206, procedevano in direzione opposta: in un tratto a doppio senso di marcia le due Ford si sono scontrate frontalmente. L'uomo che era al volante della Ford Transit è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara. Il 118, subito intervenuto, ha provato a rianimare la giovane, ma per la ragazza non c'è stato niente da fare. I rilievi e accertamenti sono condotti dalla Polizia locale di Pescara. (video Max Schiazza)