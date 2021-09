(Agenzia Vista) Roma, 23 settembre 2021 “Come ha ribadito Draghi è il momento di dare non di ricevere. Però con uno sguardo al futuro. Il rientro del debito pubblico in una soglia accettabile non può avvenire in pochi anni” così il presidente di Confindustria Bonomi a margine dell’Assemblea del gruppo a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev