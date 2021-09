(Agenzia Vista) Roma, 14 settembre 2021 "Sono onorato per l'invito ma anche commosso. Perchè questo incontro che avviene per ricordare il professore Andreatta, avviene in una sala in cui vedo molti volti degli amici di una vita", così Mario Draghi all'intitolazione dell’Aula Magna della Bologna Business School a Beniamino Andreatta. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it