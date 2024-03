Diabete, Candido: «I dispositivi medici hanno un ruolo strategico»

ROMA (ITALPRESS) - I dispositivi medici "hanno un ruolo strategico: abbiamo ormai delle opportunità tecnologiche", come "i sistemi di monitoraggio in continuo, che risultano fondamentali nel prevenire le complicanze e nel migliorare la qualità della vita delle persone con il diabete". Lo ha detto il presidente dell'Associazione Medici Diabetologi, Riccardo Candido, a margine dell'evento "Tecnologia e ricerca per la sanità del domani", che si è svolto presso la Sala del Refettorio della Camera. Il convegno, organizzato con il patrocinio non condizionante di Servier Italia e Roche, articolato in due tavole rotonde, si è concentrato sull'importanza dei test NGS per la diagnosi oncologica precoce e della tecnologia per dispositivi medici per migliorare la qualità di vita dei pazienti.

