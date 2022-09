Todi, al teatro comunale successo per Frida Bollani Magoni

Grande successo per l’atteso concerto di piano e voce di Frida Bollani Magoni andato in scena ieri sera al Teatro Comunale di Todi.

Frida Bollani Magoni, chi è

Giovanissima figlia d’arte, da sempre immersa nel mondo dei suoni e della musica, Frida comincia a studiare regolarmente pianoforte classico all’età di 7 anni sotto la guida del maestro Paolo Razzuoli, che le insegna la notazione musicale in Braille. Ha collaborato più volte con l’Orchestra Operaia di Massimo Nunzi (Jazz Big Band), sia come cantante che come pianista, esibendosi all'Auditorium Parco della Musica di Roma.

In qualità di ospite è stata protagonista alla cerimonia di apertura degli Special Olympics 2018 presso l’ippodromo di Montecatini, suonando e cantando davanti a 10.000 persone. Si è spesso esibita come ospite a sorpresa nei concerti dei genitori (Petra Magoni e Stefano Bollani) sia in Italia che all’estero. Ha anche esperienza nel mondo del musical avendo partecipato come cantante a “The Adventures of Peter Pan” e “Jesus Christ meets the Orchestra”. Attualmente in tour, frequenta il Liceo Musicale Carducci di Pisa dove studia pianoforte.

L'esordio live di Frida si è tenuto nel Luglio 2020 al Giardino Scotto di Pisa. Il 23 aprile 2021 è stata ospite speciale della fortunata trasmissione televisiva Rai “Via dei Matti numero 0”, condotta dal padre, Stefano Bollani, e da Valentina Cenni. Frida, talento raro, si è anche esibita al Quirinale, di fronte al Presidente della Repubblica, in occasione delle celebrazioni del 2 Giugno.

Ha inoltre suonato a Milano per accompagnare Roberto Bolle in “L’Opera Meravigliosa”. Il primo gennaio 2022 Frida è stata ospite dello show “Danza con me” di Bolle andato in onda su Rai 1.