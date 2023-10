Terni, il vino si veste di arte e guarda a Vinitaly

Diciotto artisti si sono cimentati con dodici bottiglie magnum e sei Jéroboam di Sangiovese riserva 2020 della cantina La Cura di Massa Marittima creando altrettanti pezzi unici e non riproducibili in esposizione alla galleria GC2 in vico San Lorenzo a Terni. “Arte La Cura”, questo il titolo della mostra, ha raccolto le opere di Lo zoo di Simona, Lauretta Barcaroli, Antonio Buonfiglio, Valentino Carboni, Tommaso Cascella, Bruno Ceccobelli, Massimo Federici, Marino Ficola, Massimo Forzani, Graziano Marini, Saverio Mercati, Tiziana Mondini, Angela Palmarelli, PierGiuseppe Pesce, Virginia Ryan, Sergio Valeri, Xavier Vantaggi, Massimo Zeppadoro. L’esposizione, inserita nel festival CavourArt, è a cura di Franco Profili che ha l’obiettivo di portarla al Vinitaly del prossimo anno. Il video di Claudia Sensi.