Roma, Zaki presenta il suo libro: «Gaza ha bisogno di pace ora. Pensate ai civili, non a voi stessi»

Approda al Teatro Manzoni di Roma il tour italiano di Patrick Zaki , nel corso del quale l’attivista egiziano sta girando diverse città italiane per presentare il suo libro “Sogni e illusioni di libertà. La mia storia”, edito da La Nave di Teseo. Nell’occasione, con Zaki hanno dialogato Luigi Manconi, presidente dell’associazione A Buon Diritto, Carlo Bonini, vicedirettore di La Repubblica, e Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia. Durante il dialogo Zaki è tornato anche sulla questione israelo-palestinese, sottolineando come questo sia un momento fondamentale per l’intera storia dell’umanità: “Noi difensori dei diritti umani condanniamo sempre la violenza e il terrorismo, ogni ripercussione, sopruso condotto contro i civili”. E poi conclude sull’importanza di arrivare a una risoluzione pacifica nel minor tempo possibile: “Gaza ha bisogno di pace ora. Occorre pensare ai civili, non a se stessi”. (LaPresse)