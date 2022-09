Domus Aurea, la reggia di Nerone apre con visite in musica tra performance e Muse

Servizio di Laura Larcan - Video di Francesco Toiati

La suggestione mitica delle nove Muse, la memoria leggendaria di Nerone, la versatilità dell'arte performativa, il tema del viaggio e del tempo. La Domus Aurea, gioiello del patrimonio archeologico di Roma, incastonata nella sua monumentale estemsione sotterranea, nel ventre del Colle Oppio, diventa cornice speciale per un'esperienza emotiva nuova. Un percorso di visita guidata unico, scortato da una colonna sonora composta per l'occasione con voci di attori e studiosi che citano fonti e testi letterari, e che si conclude con una performance site-specific originale nell'Aula Ottagona. Il progetto prende il via dal 23 settembre al 9 ottobre 2022 (alle 17,30, su prenotazione) dal titolo "Moisai 2022, Voci in contemporanea in Domus Aurea", promosso e organizzato dal Parco archeologico del Colosseo guidato da Alfonsina Russo. Ogni attore e artista mette in campo uno spettacolo ispirato ad una delle Muse per altrettanti nove eventi. Protagonisti, Valerio Aprea, Roberto Latini, i Marlene Kuntz con il regista Lorenzo Letizia, Adriana Borriello, Mariangela Gualtieri, Annamaria Ajmone, Giovanni Calcagno, Graziano Piazza e Viola Graziosi, Jacopo Jenna.