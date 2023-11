Violenza contro le donne, a Torino il flashmob 'Un violador en tu camino'

(LaPresse) A Torino, davanti al campus universitario 'Luigi Einaudi', un gruppo di ragazze ha protestato contro la violenza di genere. "Abbiamo fatto il flashmob 'Un violador en tu camino', nato in Sudamerica qualche anno fa per denunciare le molestie", ha detto una manifestante. "Lo Stato ha tagliato i finanziamenti per i centri antiviolenza. La polizia, abbiamo visto cosa ha fatto settimana scorsa, si è appropriata di uno slogan del movimento transfemminista, pubblicandolo sulla sua pagina social. Quando denunciamo veniamo derise, non veniamo credute o veniamo sminuite e lo stesso succede in tribunale", ha aggiunto.