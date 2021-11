di Giuseppe Scarpa

La linea è sinuosa, i copertoni sono larghi. L'assetto è ribassato. Sul cofano il cavallino rampante. Sembrano tre bellissime Ferrari. Invece sono dei fake. Il pericolo non arriva, però, solo dalle auto di lusso. La contraffazione non conosce limiti: profumi, bevande, cibo, carburanti. L'Agenzia delle dogane è una diga che blocca l'ingresso in Italia di prodotti pericolosi, cancerogeni, dannosi per la salute. Il settore alimentare è quello maggiormente colpito.