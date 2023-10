Maltempo, tromba marina a Piombino: prima si avvicina alla costa, poi svanisce in mare

Forte ondata di maltempo oggi in Toscana. Una tromba marina è stata avvistata a Piombino, in provincia di Livorno. Il vortice si è avvicinato alla costa, prima di dissolversi in mare a largo. Le immagini nel video diffuso dalla pagina "Rete Meteo Amatori".