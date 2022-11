Tragedia Ischia, soccorsi a Casamicciola della Guardia Costiera

(LaPresse) Ricognizione della Guardia Costiera a Casamicciola, Ischia, dopo la frana che ha travolto almeno 15 abitazioni e provocato la morte di almeno una persona. Da ieri nella zona è presente la Nave Gregoretti, che da questa mattina è operativa per le ricerche in mare anche con i suoi rhib (Rigid Hull Inflatable Boat), accanto alle motovedette e al personale della Guardia Costiera di Ischia e del secondo nucleo subacquei di stanza a Napoli. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE