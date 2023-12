Torino, ritrovato cadavere in cantina: il caso a "Chi l'ha visto?"

EMBED





Il cadavere di un uomo è stato ritrovato in una cantina di uno stabile in via San Massimo 33 in pieno centro a Torino. Sul posto i carabinieri. In corso gli accertamenti per stabilire le cause del decesso. Il ritrovamento è avvenuto in uno stabile di edilizia residenziale pubblica: sul luogo anche la Scientifica per i rilievi. (LaPresse)