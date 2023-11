Terrorismo, preso in metro a Milano un ricercato algerino

Un algerino di 37 anni è stato arrestato a Milano su mandato di cattura internazionale per associazione terroristica.l'uomo si è comportato in modo aggressivo, gridando "Allah Akbar" e cercando di prendere un coltello da oltre 12 centimetri dallo zaino. La polizia ha scoperto che l'uomo, sconosciuto alle forze di polizia italiane, era ricercato in Algeria per essere stato affiliato alle milizie dello Stato Islamico e aveva operato nel fronte siriano-iracheno.