Terremoto oggi nelle Marche, la paura sui social

(LaPresse) Trema la terra in centro Italia dove una scossa di magnitudo 5.7 è stata registrata al largo della costa marchigiana seguita da qualche ulteriore scossa nelle ore successive. Abruzzo, Lazio, Emilia Romagna e Veneto. Terrore per molti cittadini che hanno ripreso e poi postato in rete le immagini della scossa diventate in breve tempo virali. Nelle immagini si vedono soprattutto i lampadari oscillano più o meno vistosamente.