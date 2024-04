Terremoto Napoli e Campi Flegrei: dettagli su quanto avvenuto oggi

Un'attività sismica intensa sta interessando i Campi Flegrei , con effetti percepibili anche in diversi distretti di Napoli . Precisamente alle 9:45, due sismi, separati da pochi minuti l'uno dall'altro, sono stati chiaramente percepiti dagli abitanti, non solo nelle zone affette da bradisismo ma anche in quartieri della città come Chiaia e la zona ospedaliera. Terremoto oggi Napoli, forte scossa (doppia) questa mattina alle 9,45: diverse le segnalazioni sui social